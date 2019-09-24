Дмитрий Песков: Российские силовики более лояльны к протестующим, чем, например, американские

Российские силовики более лояльны к протестующим, чем, например, американские, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики. Фрагмент этой беседы опубликован в одной из групп социальной сети ВКонтакте.

Песков заявил, что не видит ничего странного в том, что сокурсники студента Высшей школы экономики Егора Жукова защищают его права. Но и сам институт оказывает поддержку абсолютно всем студентам, — добавил Песков. Так он ответил на вопрос, имеют ли право студенты выступать против руководства вуза.

У администрации президента возобновились одиночные пикеты в защиту фигурантов так называемого «московского дела». Пикетчики также требуют прекратить дела «Сети» и «Нового величия» и отпустить на свободу Константина Котова. Эти дела взаимосвязаны, поэтому о них важно напоминать властям, — сказала «Эху Москвы» участница акции Анна Дулевская.

Одиночные пикеты на Ильинке продолжатся до вечера.