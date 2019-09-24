Российский Су-34 без предупреждения нарушил воздушное пространство Эстонии, — утверждает эстонский Генштаб. Инцидент произошел в понедельник, в каком районе самолет перелетел границу не уточняется. По словам военных, у Су-34 был выключен транспондер. Он не связывался с диспетчерскими службами и не представил полетный план. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. По информации Генштаба, в МИД Эстонии был вызван российский посол, ему вручили соответствующую ноту.