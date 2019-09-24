Посольство США в Москве отказывается комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которая планировала отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Это частный случай,— сказали

«Интерфаксу» в пресс-службе дипмиссии. Российский МИД сообщил, что визы не получили десять членов делегации. Москва обещает поднять этот вопрос в Организации объединенных наций. В Кремле ситуацию назвали неприемлемой.

Сенатор Константин Косачев не исключает, что члены российской делегации позднее получат американские визы и смогут принять участие в Генассамблее ООН. По словам Косачева, Генассамблея продолжается несколько месяцев и обсуждаются весьма актуальные вопросы.