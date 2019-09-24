Сегодня в Словении состоится заседание Исполкома УЕФА

На котором станут известны места проведения финалов еврокубков на ближайшие годы.

Европейские футбольные руководители должны определить, где пройдут финалы лиги чемпионов и ряд других важных матчей в ближайшей перспективе. Для нас интрига состоит в том, что Санкт-Петербург претендует на финал Лиги в 2021 году,

Город на Неве, и открытая два года назад «Газпром-Арена» могут впервые в своей истории принять финал Лиги чемпионов. При этом у стадиона к опыту проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира добавится еще и Первенство Европы – 2020 года. В российском городе, напомню, пройдут три матча группового этапа, а также одна из четвертьфинальных встреч. Интересно, что по прогнозам ряда западных СМИ, именно северной столице это событие и достанется.

Главным же конкурентом Санкт-Петербурга является немецкий Мюнхен, который уже четырежды принимал финалы главного еврокубкового турнира.



Кроме того, на заседании Исполкома назовут город и стадион, где пройдет матч Суперкубок УЕФА в 2021 году.