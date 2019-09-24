Верховный суд Великобритании признал незаконным действия премьер-министра Бориса Джонсона

Речь идет о приостановке работы парламента.

Для отправки парламентариев на перерыв до 14-ого октября не было никаких правовых оснований, — признали в коллегии. К такому выводу пришли все одиннадцать судей. Это решение можно расценить как признание премьер-министра виновным в злоупотреблении властью, — пишет сайт «Би-Би-Си». Журналисты утверждают, что теперь обе партии в парламенте потребуют отставки Бориса Джонсона.

Сам политик ранее отмечал, что к какому бы заключению не пришел верховный суд, в правительстве отнесутся к нему с уважением.

По версии политических оппонентов премьер-министра, перерыв в работе парламента нужен был, чтобы никто не помешал осуществлению плана по жесткому выходу Британии из Евросоюза. Джонсон в свою очередь подчеркивал, что это нужно для подготовки новой законодательной программы правительства.

По плану премьер-министра Брекзит состоится 31 октября.