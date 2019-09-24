В Екатеринбурге утвердили дату общегородского опроса по выбору площадки под будущий Храм

Голосование пройдет 13 октября, с 8 утра до 8 вечера. Для этого В Екб организуют 51 пункт, адреса мэрия обещает опубликовать на своем сайте. Также запустят горячую линию. Чтобы опрос признали состоявшимся, в нем должны принять участие более 1% избирателей. Это не менее 10 875 человек. Общая сумма затрат на проведение опроса не превысит 6 миллионов рублей. Напомню, после протестов в сквере президент поручил провести общегородской опрос и узнать у ектбжцев – где они хотят видеть будущий храм. В листах голосования будет всего 2 площадки. И на одной из них инвестор уже готов объединить храм с Русским культурным центром. Заявил сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В слечвае ,если горожане проголосуют за площадку бывшего здания Приборостроительного завода, храм объединят в единый комплекс с музеем, а прилегающую территорию благоустроят и превратят в прогулочную зону.

Ранее представитель рабочей группы, депутат Константин Киселев предлагал включить в опросный лист еще один пункт для тех, кто хочет проголосовать против всех площадок. Но… его предложение не нашло поддержки.