Артисты МХТ имени Чехова зовут своих зрителей на митинг 29 сентября на Проспекте Сахарова

Минувшим вечером, после спектакля «Мастер и Маргарита», со сцены прозвучали слова в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». Сегодня у здания администрации президента в Москве возобновились одиночные пикеты. По сведениям нашего корреспондента, желающих участвовать в акции пока немного.

Необходимо и дальше бороться за освобождение фигурантов «московского дела» — заявил в эфире «Эха Мосувы» программист Айдар Губайдулин, который обвиняется в насилии по отношению к полицейскому.

В разгар кампании в защиту Павла Устинова Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Губайдулина. Самого его отпустили под подписку о невыезде.