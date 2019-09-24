Более 30 человек были задержаны в Вашингтоне после акции против глобального потепления

Акция протеста shut down dc (останови работу Округа Колумбия), направленная на то, чтобы заставить правительство США действовать в условиях глобального изменения климата, была приурочена к саммиту по теме климата в ООН, который открылся в понедельник. Протестующие перекрыли проезжие части на улицах, прилегающих к Белому Дому, несколько ключевых улиц в Даунтауне и на Капитолийском Холме в час пик. Сами они назвали свои действия эскалацией тактики с целью привлечения внимания к потеплению климата. Организаторы протеста утверждают, что им удалось перекрыть 22 локации в американской столице в понедельник — места выбирались по принципу близости расположения к «климатическим преступникам» — таким как нефтяные компании и лоббисты нефтегазовой отрасли. На один из перекрестков в двух кварталах от Белого Дома протестующие принесли парусную лодку и приковали себя к ней цепями. Автомобильное движение на пересечении 16-ой улицы и К St было остановлено на три часа, отпиливали активистов электрическими пилами. Четырех приковавших себя к лодке людей полиция арестовывать не стала, но по итогам протестов понедельник 32 человека были арестованы. В целом протесты были мирными — а полицейские следили за порядком, а не разгоняли протестантов.

Конгрессмен-республиканец Джим Бенкс пообещал внести закон, который обяжет протестующих платит за издержки, которые несет полиция Вашингтона.

Россия действительно уменьшила выброс парниковых газов, однако это произошло из-за сокращения производства. Так говорит директор по программам российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.

Он считает, что все страны, включая Россию, должны еще больше сокращать выбросы парниковых газов.