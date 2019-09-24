Новый визовый скандал в отношениях России и США

Москва выразила протест Вашингтону в связи с тем, что американское посольство вовремя не предоставило визы членам делегации, которые собирались присутствовать на Генассамблее ООН. Среди них как парламентарии, так и сотрудники МИДа, — рассказал «Эху Москвы» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что объяснения американской стороны, которая ссылается на технический характер проблемы, несостоятельны. Эту тему Сергей Лавров поднимет в Нью-Йорке на своей встрече с госсекретарем США Майком Помпео. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на этом фоне предложил заменить сотрудников посольства США в России.

Ситуация с визами негативно отразится на отношениях двух стран, — считает директор центра международной безопасности Института мировой экономики Алексей Арбатов. Он уверен, что американцы действуют совершенно осознанно.

России нужно наладить диалог с Вашингтоном, тогда не будет таких неловких ситуаций, — считает руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.

По его мнению, технические проблемы вряд ли могли повлиять на сроки выдачи виз российской делегации.