Песков: Россия уделяет внимание проблемам экологии, о которых говорит активистка из Швеции на саммите по климату в ООН

Россия также уделяет внимание проблемам экологии, о которых говорит 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента на брифинге.

Комментируя выступление в понедельник шведской школьницы на саммите по климату в ООН, Д.Песков отметил, что «те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят отражение в международной политике» России".

Д.Песков добавил: «Вы знаете, что наша страна подписала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о Парижском соглашении. Мы уделяем много внимания и вопросам экологии, и вопросам изменения климата, вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов. Поэтому, Россия много уделяет внимания этой теме».

На вопрос корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», как в Кремле относят к самой форме подобных выступлений с участием девочки-подростка, пресс-секретарь президента заметил, что нельзя сказать, что внимание властей РФ фокусируется на истории с Г.Тунберг.

«Главное, чтобы с девочкой было все нормально, чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок, чтобы хрупкий детский организм это все перенес. А так, постановка вопроса оправданная, вопрос стоит остро», — сказал он.

Д.Песков добавил: «Просто наверняка девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много – и страны, и отдельные организации, и частные организации, и общественные организации». Пресс-секретарь обратил внимание на те усилия, которые прикладываются в мире для того чтобы бороться с вызовами и угрозами в области экологии и климата.