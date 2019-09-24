Песков воздержался от комментарием в связи с оценкой председателя ЦИК Памфиловой по выборам в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с оценкой, которую дала выборам в Петербурге председатель ЦИК Элла Памфилова, — отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». Так же он отметил, что президент РФ Владимир Путин с председателем ЦИК пока не встречался.

Корреспондент попросил прокомментировать высказывание Памфиловой в интервью «Российской газете» о том, что на муниципальных выборах в Петербурге имел место «муниципально-электоральный бандитизм».

«Я не могу в данном случае комментировать, поскольку не знаю, на чем зиждутся такие суждения Памфиловой. Я не имею информации о каком-то опротестовании итогов выборов — массовом или не массовом, которое хоть как-то может повлиять на итоги выборов, мне просто не известно об этом», — сказал пресс-секретарь.

Д.Песков подчеркнул, что не обладает информацией, которой обладает ЦИК.

На вопрос, докладывала ли Элла Памфилова президенту по итогам Единого дня голосования, Песков сказал: «Если я не ошибаюсь, у них не было встречи после выборов».