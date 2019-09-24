Верховный суд Великобритании назвал незаконной приостановку работы парламента

Одна — никакого дела нет, все политзаключенные, немедленно #отпускай

Вторая — разбор кейса за кейсом каждого конкретного обвинения. Демонстрация надуманности и липовости историй с « бумажным стаканчиком» и «вывихом плеча с невыносимыми нравственными страданиями»