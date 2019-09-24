Верховный суд Великобритании назвал незаконной приостановку работы парламента
Решение вынесено единогласно. Как отмечает Би-би-си, фактически Верховный суд признал премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью.
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Решение вынесено единогласно. Как отмечает Би-би-си, фактически Верховный суд признал премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью.
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