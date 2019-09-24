Парк «Лосиный остров» готовится подать в суд в связи со строительством в охранной зоне ЖК «Сказочный лес»

Национальный парк «Лосиный остров» готовится подать в суд в связи со строительством в охранной зоне жилого комплекса «Сказочный лес», — сообщили ТАСС в Минприроды. Как отметили в ведомстве, для подобного строительства требуется специальное разрешение. Министерство такого документа застройщику не выдавало.

По данным «Коммерсанта», жилой комплекс строит компания «Гранднэкст». Планируется возвести 4 жилых комплекса, детский сад и школу. На объекте уже вырыт котлован и забиты сваи под фундамент. Юристы компании утверждают, что участок, где ведется строительство, не входит в охранную зону.