В Кремле называют тревожной и неприемлемой ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которая должна была ехать на Генассамблею ООН. Вашингтон нарушает международные обязательства. «Это требует жесткой реакции со стороны Москвы и ООН», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что поездка Владимира Путина на Генассамблею не планировалась.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что визы не получили 10 членов делегации. По ее словам, американская сторона ссылается на технический характер проблемы, а именно на несвоевременную подачу документов. «Это не так», — подчеркнула Захарова. Ситуация с визами будет обсуждаться на ближайшей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем Майклом Помпео, — добавила представитель МИДа.

Тем временем, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить нескольких сотрудников посольства США в России «на более компетентных».

Ответные действия России должны быть максимально жесткими, — считает Толстой.