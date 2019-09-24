Тверской суд Москвы должен рассмотреть иск председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой к прокуратуре

Ранее власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох. В Минкульт было направлено обращение с просьбой перевести его в разряд достопримечательности.

Проверки, установившие возможность перемены статуса, проводились с нарушениями, — говорила ранее Эмилия Слабунова.

Лидер партии Яблоко добавила, что отправляла запросы в прокуратуру, но ответы ведомства носили неточный и расплывчатый характер.