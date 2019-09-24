Прокуратура требует отменить приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому

Ранее он согласился на сделку со следствием.

Осужденный нарушил условия досудебного соглашения, и теперь его дело нужно заново рассматривать в суде, — утверждают прокуроры. Их просьбу рассмотрят в Мосгорсуде через две недели, — сказал агентству ТАСС адвокат Ребровского Иван Сустин.

Ранее фигуранта дела уже приговорили на два с половиной года колонии за участие в экстремистском сообществе «Новое величие». Эти заседания проходили в закрытом режиме и без рассмотрения доказательств. Изначально свою вину Ребровский признал, но во время выступления в суде он отказался от показаний, объяснив это тем, что давал их под давлением следователя.

Тогда же осужденный отмечал, что ему обещали условный срок, а не реальный, но этого слова не сдержали. По словам юристов, Следственный комитет и не мог предложить такую сделку. У этого ведомства нет полномочий определять меру пресечения для осужденных, — говорил в эфире «Эха» адвокат Сергей Бадамшин.

Всего по делу «Нового величия» проходит десять человек. Ближайшее заседание пройдет в Люблинском суде в четверг.