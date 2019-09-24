Десять членов российской делегации на Генассамблее ООН не смогли получить американские визы

Среди них семеро сотрудников МИДа, а также члены парламента.

Причиной, по которой части официальной российской делегации не было дано разрешение на въезд в США, в Вашингтоне называют технические проблемы. По крайней мере, об этом со ссылкой на американскую сторону сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в Штатах говорят, что члены делегации не вовремя подали документы, однако, уверяет Захарова, это не так. Она утверждает, что напротив, в определенный момент часть документов была возвращена с формулировкой «рано сдали». Захарова также сказала, что инцидент станет главной темой переговоров между главой МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео на полях Генассамблеи ООН. Среди тех, кто не получил американскую визу – глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он назвал произошедшее возмутительной акцией, не имеющей, по его словам, объяснений и оправданий. Косачев добавил, что визы также не получил глава генерального секретариата МИДа Сергей Бутин.

Российская делегация уже пообещала поднять вопрос о невыдаче американских виз на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

В ситуации невыдачи виз российской делегации причиной являются отношения между Россией и США. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Политолог считает, что России нужно наладить диалог с Вашингтоном, тогда не будет таких неловких ситуаций, как невыдача виз политикам.

Ранее 10 членов Совета Федерации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней.

«В этом виноваты отношения между Россией и США. Кроме того, высшие должностные лица своими высказываниями, безусловно, сильно раздражают западных коллег. Отсюда эта неловкая ситуация», — отметил он.

А.Колесников добавил, что вряд ли технические проблемы могли повлиять на сроки выдачи виз членам российской делегации.

«Это бюрократия политизированная, здесь мне кажется, контрпродуктивный подход. Но с другой стороны, если есть желание каким-то образом поддерживать диалог, наверное, таких событий не должно происходить. Они на самом деле играют на руку российской стороне, которая тут же поднимает крик, визг, и сделает из этого гигантскую политическую проблему», — сказал он.