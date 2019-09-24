Россия находится среди лидеров по сокращению выбросов парникового газа среди других государств

Москва также вносит колоссальный вклад в поглощение углекислого газа, который не зафиксирован в обязательствах. Об этом спецпредставитель президента Руслан Эдельгериев заявил на саммите по климату в Нью-Йорке.

Россия действительно уменьшила выброс парниковых газов, однако это произошло из-за сокращения производства. Так говорит директор по программам российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.

Он считает, что все страны, включая Россию, должны еще больше сокращать выбросы парниковых газов.