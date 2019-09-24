Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предлагает заменить сотрудников посольства США в России, которые вовремя не выдали визы членам российской делегации на Генассамблее ООН. По его словам, американцы нарушили международные обязательства, в связи с чем ответные действия России должны быть максимально жесткими. Напомним, среди тех, кому не выдали вовремя визу, оказались сенаторы, а также сотрудники МИДа.

Ряд членов Совета Федерации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Директор центра международной безопасности Института мировой экономики Алексей Арбатов считает, что это было сделано специально, так как с российским парламентом «за рубежом не считаются». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, это специально сделано. Это очень плохо, потому что усугубляет напряженность и взаимную враждебность отношений между Россией и США, в частности, между парламентами. Но в США никто не считает наш парламент реальным парламентом. Считают, что российский парламент послушен исполнительной власти, сами не представляют никакой позиции или отдельной точки зрения. Парламент США или Европы не считают российский Совет Федерации своим оппонентом ил и равноправным партнером. Они общаются так ритуально и символически, но всерьез не воспринимают», — сказал он.

По мнению А.Арбатова, этот скандал «будет громким только в России», но не «в мировом масштабе».