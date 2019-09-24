Прокуратура просит Мосгорсуд отменить приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, который был осужден на два с половиной года по обвинению в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката.

Прокуратура утверждает, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения, в частности, не подтвердил свои показания, несмотря на то, что ранее признал вину.