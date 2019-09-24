Пожар произошел на крупнейшей российской плавбазе недалеко от Сахалина

Несколько сотен человек эвакуированы.

На плавучей базе «Петр Житников» уже запустили двигатель. Сейчас она идет в направлении ближайшего берега, — острова Итуруп. Ей предстоит пересечь примерно сорок километров. Судно идет в сопровождении еще двух кораблей. Один из них постоянно орошает плавбазу водой, чтобы огонь не распространялся. Несмотря на это там остается задымление, — сказали агентству «Интерфакс» в компании «Дальморепродукт», которой принадлежит плавучая база.ъ

Пожар не могут потушить как минимум десять часов. Первые сообщения о нем пришли в половину второго ночи по Москве. Предположительно, загорелись тарные материалы в консервном цехе.

363 человека уже покинули плавучую базу, а пятьдесят шесть остались, чтобы бороться с огнем. По последним данным пострадавших нет.

Моряков с плавучей базы разместят на Курильских островах. В прокуратуре обещали проверить все обстоятельства случившегося.