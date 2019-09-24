Группе российских парламентариев вовремя не выдали американскую визу и они не смогут принять участие Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Среди них глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, а также еще несколько сенаторов и группа сотрудников МИДа.

В интервью «Эху Москвы» Косачев сказал, что не считает, это технической проблемой, связанной с нехваткой людей в посольстве США.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала несостоятельными объяснения американской стороны о техническом характере проблемы. По ее словам, тему невыдачи виз Сергей Лавров поднимет во время своей встречи с госсекретарем США Майком Помпео.