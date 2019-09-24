Мужская сборная России по волейболу не смогла защитить титул чемпионов Европы

В четвертьфинале ЕВРО наша команда неожиданно уступила волейболистам Словении.

Эта была уже вторая игра соперников на нынешнем турнире. На групповой стадии всего неделю назад российские волейболисты без особого труда победили 3-0.

Однако на стадии плей-офф словенцы предстали совсем другой командой. Убойная, или же выверенная по точности подача практически каждого игрока. Фантастическая игра в обороне. Мощь в атаке. Все это, помноженное на сумасшедшую поддержку домашних трибун заставляли россиян ошибаться. Причем, так часто, что трудно было узнать команду, еще не так давно уверенно выигравшую Лигу Наций. И завоевавшую Олимпийскую лицензию. Сборная Словении победила 3-1 и вышла в полуфинал Чемпионата Европы. Где померится силами с волейболистами Польши

Ну а сборная России постарается реабилитироваться на Кубке мира. Который стартует в Японии уже 1 октября.