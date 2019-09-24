Сбербанк запустит сервис по продаже новых и подержанных автомобилей
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, в разработке сервиса готовы участвовать крупнейшие игроки рынка.
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Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, в разработке сервиса готовы участвовать крупнейшие игроки рынка.
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