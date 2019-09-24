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Эксклюзив Эха 11:30, 24 сентября 2019

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам и несколько сенаторов не получили американские визы

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще несколько сенаторов не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН.

В интервью «Эху Москвы» Косачев сказал, что прошение о визах было подано своевременно, о  чем американской стороне постоянно напоминали. В связи с этим он обвинил Вашингтон в  нарушении своих обязательств перед международным сообществом.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает не предоставление виз российской делегации — это осознанный срыв участия большой группы профессиональных политиков и экспертов в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Российская делегация в срок, установленный американской стороной, обратилась за американскими визами в Посольство США. Все формальности были соблюдены. По состоянию на сегодняшний день посольство США визы не оформила. Это осознанный срыв участия большой группы профессиональных политиков и экспертов в работе делегации России на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это очевидное неисполнение США своих обязательств перед международным сообществом, как страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН, и как страны, которая обязана обеспечивать нормальные условия для полноценной работы всех национальных делегаций по линии ООН», — сказал он.

При этом, добавил К.Косачев, прямого отказа с американской стороны получено не было. «Нам не сказали, что эти визы не будут оформлены, но они не оформлены в срок, который запрашивался с соблюдением всех установленных на этот счет формальных периодов времени», — отметил он.

Более того, подчеркнул К.Косачев, на разных уровнях американской стороне было сообщено, что «назревает проблема, и что этому вопросу нужно уделить приоритетное внимание». «Они кивали, разводили руками, но как мы видим — результат на лицо», — отметил он.

К.Косачев добавил, что сейчас они с коллегами решают, что предпринять из-за того, что визы членам делегации не были предоставлены в срок.

Согласно плану мероприятий Совета Федерации на текущую неделю, члены верхней палаты парламента в составе российской делегации должны были принимать участие в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в свою очередь сказала, что объяснения американской стороны, которая ссылается на технический характер проблемы, несостоятельны. Этот вопрос Сергей Лавров будет обсуждать с госсекретарем США Майком Помпео.



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