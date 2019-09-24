Шансы на то, что президенту США Дональду Трампу будет вынесен импичмент, на этой неделе выросли кратно, — после того, как стали известны подробности его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Трамп заявляет, что угрозу импичмента серьезно не воспринимает.

пленка В понедельник вечером газета Вашингтон Пост со ссылкой на трех чиновников сообщила сенсационную новость — за несколько дней до телефонного разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп приказал главе своей администрации придержать военную помощь Украине на 400 миллионов долларов.

Сам Трамп ранее подтвердил, что обсуждал с Зеленским обвинения в коррупции в отношении бывшего вице-президента США и главного на сегодняшний день конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. По итогам разговора сотрудник америкнских спецслужб подал официальную жалобу в надзорный орган. Разведчика обеспокоило некое обещание, данное президентом США. Вскоре пресса выяснила, что Трамп пытался заставить Зеленского возобновить расследование по украинской компании Бурисма, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер и которую расследовали на предмет коррупции в 2015-16 годах. Трамп и его сторонники обвиняют Администрацию Обамы и тогдашнего вице-президента Джо Байдена в том, что это они заставили украинские власти прекратить расследование.

Топовые демократы Конгресса, которые изначально были против импичмента Трампу — по итогам расследования Боба Мюллера, заявили, что «рубикон, возможно, был пройден» — и это еще до вчерашнего расследования Вашингтон Пост. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Администрация Трампа в срок до четверга предоставить Конгрессу копию жалобы (Белый дом отказывается это делать), намекнув на импичмент.

Основанием для импичмента может стать то, что президент Трамп пытался привлечь помощь иностранного государства с целью получить преимущество перед соперником на выборах-2020 и повлиять на их исход.

ОТВОДКА: Отвечая на вопрос репортеров о том, воспринимает ли он угрозу импичмента серьезно, еще вчера днем Трамп заявил, что «абсолютно не всерьез». Расследование Вашингтон Пост о распоряжении Трампа по поводу военной помощи Украине теперь кардинально меняет расклад во всей этой истории.