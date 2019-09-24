Шансы на то, что президенту США Дональду Трампу будет вынесен импичмент, на этой неделе выросли кратно
Шансы на то, что президенту США Дональду Трампу будет вынесен импичмент, на этой неделе выросли кратно, — после того, как стали известны подробности его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Трамп заявляет, что угрозу импичмента серьезно не воспринимает.
пленка В понедельник вечером газета Вашингтон Пост со ссылкой на трех чиновников сообщила сенсационную новость — за несколько дней до телефонного разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп приказал главе своей администрации придержать военную помощь Украине на 400 миллионов долларов.
Сам Трамп ранее подтвердил, что обсуждал с Зеленским обвинения в коррупции в отношении бывшего вице-президента США и главного на сегодняшний день конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. По итогам разговора сотрудник америкнских спецслужб подал официальную жалобу в надзорный орган. Разведчика обеспокоило некое обещание, данное президентом США. Вскоре пресса выяснила, что Трамп пытался заставить Зеленского возобновить расследование по украинской компании Бурисма, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер и которую расследовали на предмет коррупции в 2015-16 годах. Трамп и его сторонники обвиняют Администрацию Обамы и тогдашнего вице-президента Джо Байдена в том, что это они заставили украинские власти прекратить расследование.
Топовые демократы Конгресса, которые изначально были против импичмента Трампу — по итогам расследования Боба Мюллера, заявили, что «рубикон, возможно, был пройден» — и это еще до вчерашнего расследования Вашингтон Пост. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Администрация Трампа в срок до четверга предоставить Конгрессу копию жалобы (Белый дом отказывается это делать), намекнув на импичмент.
Основанием для импичмента может стать то, что президент Трамп пытался привлечь помощь иностранного государства с целью получить преимущество перед соперником на выборах-2020 и повлиять на их исход.
ОТВОДКА: Отвечая на вопрос репортеров о том, воспринимает ли он угрозу импичмента серьезно, еще вчера днем Трамп заявил, что «абсолютно не всерьез». Расследование Вашингтон Пост о распоряжении Трампа по поводу военной помощи Украине теперь кардинально меняет расклад во всей этой истории.