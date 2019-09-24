Десять членов российской делегации не смогли получить американскую визу, – они планировали принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он также оказался среди тех, кому отказали.

Сенатор назвал произошедшее возмутительным. МИД России уже поспешил заявить, что отказ в выдаче виз российским сенаторам станет центральной темой встречи в Нью-Йорке Сергея Лаврова и Майка Помпео.