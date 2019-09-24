Россиянин Андрей Тюрин признался в крупнейшей кибератаке на финансовые учреждения США

За океаном ему грозит длительное заключение.

Хакер сознался что украл данные более 80ти миллионов клиентов американского финансового холдинга JP Morgan Chase & Co и других организаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Андрея Тюрина обвиняют в масштабном взломе компьютерных сетей более 10-ти компаний. Россиянин получал информацию о клиентах, которую вместе с сообщниками использовал для проведения мошеннических финансовых схем. Секретная служба США назвала хакерскую атаку самой масштабной кражей клиентских данных финансовых структур в истории страны. 36-летний хакер по версии следствия также взламывал системы брокерских компаний и СМИ, которые специализируются на экономической информации. Тюрин незаконно получил сотни миллионов долларов. Обвинение за океаном ему предъявили 4 года назад, задержали россиянина только в прошлом году в Грузии и экстрадировали в США. Поскольку Тюрин заключил сделку с обвинением, прокуроры попросят для него от 15 до 20-ти лет тюрьмы, это в несколько раз меньше чем грозило ему первоначально. Приговор судья огласит в феврале следующего года.

Некоторые сообщники Тюрина вину признали и уже находятся за решёткой.