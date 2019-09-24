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Эксклюзив Эха 11:00, 24 сентября 2019

У администрации президента в Москве возобновится серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов «московского дела»

У администрации президента в  Москве сегодня возобновится серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». Акция начнется в полдень и продлится до позднего вечера.

Напомню, — первоначально к  администрации президента приходили представители актерского сообщества, чтобы поддержать Павла Устинова, который осужден на три с половиной года по обвинению в  применении насилия к представителю власти во время протестной акции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Необходимо и дальше бороться за освобождение фигурантов «московского дела»,  — заявил в эфире «Эха Москвы» программист Айдар Губайдулин, который обвиняется в насилии по отношению к полицейскому.

Необходимо и дальше бороться за освобождение всех фигурантов «московского дела», а также прекращения самих дел. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин, который обвиняется в насилии в отношении полицейского.

«Пока все фигуранты не окажутся на свободе, пока все дела не закроют, сдаваться нельзя. И на митинги выходить нужно. Считаю, что не ходить на митинги нельзя – власть берега потеряет», – сказал он.

А.Губайдулин добавил, что сожалеет о своем необдуманном поступке, когда бросил пустую пластиковую бутылку в сторону, где правоохранительные органы избивали участников акции (при том, что он в них не попал).

«Я не жалел, что вышел на митинг. Но жалел о том, что бросил бутылку. Этого делать не следовало, всего этого не случилось бы «, — сказал он.

В разгар кампании в защиту актера Павла Устинова Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Айдара Губайдулина, самого Айдара отпустили домой, взяв подписку о невыезде. Актер Павел Устинов, в защиту которого также развернулась масштабная общественная кампания, выйдя из СИЗО сообщил, что он вне политики.

По мнению Айдара Губайдулина, после того, что случилось, быть вне политики «просто невозможно».

«После того, что случилось, быть вне политики просто невозможно. Потому что политика уже с нами. Не представляют, как можно пройти все это, и сказать: вы уж тут как-то сами. После моего освобождения и Павла Устинова, вы не представляете, сколько людей работали над этим, и эти люди просто так не сдадутся», — отметил он.

26-летнего программиста А.Губайдулин обвинили в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, во время протестной акции 27 июля программист кинул пластиковую бутылку в сотрудника Росгвардии.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция жестко задерживала ее участников, число задержанных превысило 1300.

В разгар кампании в защиту Павла Устинова Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Губайдулина. Самого его отпустили под подписку о невыезде.



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