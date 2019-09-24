Гринпис: РФ занимает лидирующие позиции по сокращению выбросов парниковых газов, но должна работать в этом направлении

Несмотря на то, что Россия занимает лидирующие позиции по сокращению выбросов парниковых газов в сравнении с 1990 годом, должна еще больше работать в этом направлении. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил на саммите по климату в штаб-квартире ООН, что «Россия занимает лидирующие позиции по сокращению эмиссии парниковых газов по сравнению с базовым 1990 годом».

По мнению И,Блокова, Россия действительно сократила выброс парниковых газов, но это произошло из-за сокращения производства, и необходимо дальше продолжать это сокращение.

«С точки зрения цифр, это действительно так — Россия по сравнению с 90-м годом существенно сократила выбросы СО2 и других парниковых газов. К сожалению, это не связано с активностью российской промышленности, а связано с падением промышленного производства после распада Советского Союза. Поэтому в последние годы сокращение выбросов парниковых газов особо в России не наблюдается. И принципиально важным является дальнейшие действия. Все страны мира, включая Россию, должны еще больше сокращать выбросы парниковых газов», – сказал он.