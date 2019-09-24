В Симоновском суде пройдет подготовка к рассмотрению иска Андрея Метельского к Алексею Навальному

В Симоновском суде Москвы сегодня пройдет подготовка к рассмотрению иска единоросса Андрея Метельского к политику Алексею Навальному. Секретарь столичного отделения партии власти требует опровержения утверждений, которые содержатся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее в интервью «Эху Москвы» Метельский говорил, что расследование ФБК о том, что он ведет предпринимательскую деятельность и является хозяином крупного мотосалона, не заслуживает внимания

В свою очередь, Алексей Навальный утверждает, что есть как минимум шесть свидетелей, которые могут подтвердить, что Метельский является собственником мотосалона.