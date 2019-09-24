Минобороны рассказало о характеристиках дронов боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму

Журналистам о них сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что сбитые у Хмеймима дроны стали более сложными с технической точки зрения. Дальность полета одного из беспилотников составляет 150 км, а высота может достигать 4 км.

«Это очень серьезно», — сказал Конашенков, продемонстрировав журналистам беспилотники террористов. Создатели этих дронов, по словам представителя военного ведомства, применяли сложные технические решения, требующие специального образования. «Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — добавил генерал.

Так, на один ударный аппарат были установлены система управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов. На другом была бензиновая двигательная установка, представляющая собой пятилитровую бочку с бензином.

Минобороны сообщало об уничтожении двух беспилотников террористов, которые приближались к авиабазе, 3 сентября.