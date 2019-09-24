Аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии ФИФА

Форвард «Барселоны» завоевал трофей уже в шестой раз.

По итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и журналистов Месси сумел опередить ставшего вторым Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля». Замкнул тройку лучших португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса».

В минувшем сезоне Месси забил 51 гол в 50 матчах за «Барселону». Ранее аргентинский форвард завоевывал трофей 5 раз. При этом награду в рамках церемонии FIFA Football Awards, которая проходит с 2017 года, Лионель Месси получил впервые.



Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане в здании театра Ла Скала.

Лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.