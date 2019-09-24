Великобритания увеличит расходы на борьбу с изменением климата
Они составят 14 с половиной миллиардов долларов, — сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Выступая на саммите по климату в Нью-Йорке он сказал, что мировое сообщество должно предпринимать больше усилий, чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата, уничтожение лесов и рифов.
В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что ЕС готов возглавить борьбу с мировой климатической угрозой.
Мировое сообщество может существенно замедлить процесс глобального потепления, — подчеркнул в своем выступлении Генсек ООН Антониу Гуттериш.
Он, в частности, призвал прекратить сооружение угольных станций после 2020 года.