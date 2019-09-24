Член Сената Гаити открыл стрельбу во время голосования по кандидатуре премьер-министра страны

Среди пострадавших от действий сенатора Жан-Мари Ральфа Фетье – сотрудник аппарата верхней палаты парламента карибской республики и фотограф агентства Associated Press. Их доставили в больницу, при этом, по данным местных изданий, угрозы жизнь нет. Сам сенатор объяснил стрельбу из пистолета защитой от демонстрантов, которые, по его словам, ворвались в здание Сената. Голосование по кандидатуре нового премьера Фрица Уильяма Мишеля в результате был сорвано. Уже около полугода Гаити живет в условиях политического кризиса. За это время до сих пор не был утвержден кабинет министров. В начале сентября оппозиция устроила погром в здании Сената, в результате заседание по кандидатуре Фрица Уильяма Мишеля на должность премьера также было сорвано. Одновременно в Гаити уже почти год проходят протесты с требованием отставки президента из-за тяжелой экономической ситуации.

На фоне политического кризиса лидер Гаити Жовенель Моиз отменил поездку в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.