СК завершил расследование уголовного дела о хищениях в пансионе Минобороны, в котором сначала фигурировал бывший глава военного ведомства Анатолий Сердюков. Правда, позже следователи потеряли к нему интерес.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере следствие предъявило бывшему замначальника пансиона воспитанниц Минобороны Александру Мигунову и экс-гендиректору компании Славянка Александру Елькину, последнего уже осудили за хищения в военном ведомстве. Дело расследовали шесть лет, в нём фигурировали громкие фамилии, включая самого Анатолия Сердюкова – экс министра обороны. Закончилось всё тем, что в суд пойдут лишь пешки, рассказал Росбалту осведомлённый источник. По версии следствия фигуранты заключив сделку с компанией по обслуживанию пансиона в разы завышали площадь его помещений и территории, которую нужно было убирать.

Пансион создал и лично курировал Сердюков. Источник напомнил, что дело объединено с делами о хищениях в Оборонсервисе и Департаменте имущественных отношений, но до суда они скорее всего не дойдут. Департаментом руководила правая рука Сердюкова Евгения Васильева, её и ряд других фигурантов следствие обвиняло в хищении нескольких миллиардов рублей, позже сумму снизили до миллиарда. Васильева в мае 15го года получила 5 лет колонии, но провела в исправительном учреждении Владимирской области чуть больше месяца и вышла по УДО. По эпизодам с Васильевой больше года нет никаких экспертиз и скорее всего их не будет заключил источник Росбалта.

Сердюков в суде заявлял, что Васильева невиновна и она якобы не нанесла никакого ущерба военному ведомству. В прошлом году ряд российских СМи сообщали о том, что бывший министр обороны и его ближайшая помощница поженились.