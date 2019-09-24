Мэр Улан-Удэ Шутенков: Я как избранный мэр заинтересован, чтобы выборы были признаны всеми инстанциями окончательно

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что сам заинтересован в том, чтобы прошедшие выборы были признаны всеми инстанциями.

«Я как избранный мэр сам заинтересован, чтобы выборы были признаны всеми инстанциями окончательно, легитимными. Либо нелегитимными. Пока фактов не набирается», — сказал он.

Однако мэр города подтвердил, что были все-таки факты обращений людей с жалобами на нарушения на избирательных участках.

«Да, были, были факты и обращения. И непосредственно в избирательной комиссии, и в прокуратуру, и в МВД. Но на действия конкретных лиц. Были мелкие факты, были большие факты, факты отсутствия ручки в кабинке, факты захода с чужими паспортами, факты так называемого подвоза. Все это рассматривается и разбирается. Если они будут подтверждены и установлены, этим фактам должна быть дана правовая оценка», — отметил И.Шутенков.