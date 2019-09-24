В Суд может попасть дело о хищении средств, выделенных на содержание Пансиона воспитанниц Министерства обороны России

В Суд вскоре может попасть дело о хищении средств, выделенных на содержание Пансиона воспитанниц Министерства обороны России.

По данным источника Росбалта, обвинения в окончательной редакции были предъявлены одному из бывших руководителей пансиона Александру Мигунову и бывшему гендиректору ООО «Славянка» Александру Елькину.

Расследование дела длилось больше шести лет. Изначально в деле фигурировал и бывший министр обороны Анатолий Сердюков.