Сегодня в Словении состоится заседание Исполкома УЕФА

Европейские футбольные руководители должны определить где пройдут финалы лиги чемпионов и ряд других важных матчей в ближайшее время. Для нас интрига состоит в том, что Санкт-Петербург претендует на финал Лиги в 2021 году, причем ряд западных СМИ сообщает, что именно северной столице это событие и достанется. Финал следующего года будет отдан Альянц-Арене в Мюнхене, а в 2023 году главный трофей европейского клубного футбола разыграют на Уэмбли и эта встреча будет приурочена к открытию старого Уэмбли, который сейчас, после реконструкции выглядит совершенно иначе. Кроме того, на заседании Исполкома предстоит назвать город и стадион, на котором пройдет матч Суперкубок в 2021 году, а также утвердить регламенты стыковых матчей и жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы 2022 года.



В этот же день в Любляне на площади Респубьлики пройдет фестиваль массового футбола, посвященный новой образовательной программе Футбол в школах.