Сегодня Гордума Екатеринбурга утвердит дату опроса горожан о месте строительства храма святой Екатерины

Из-за попытки построить храм в сквере в городе весной случились массовые протесты.

В мае протесты в сквере у театра Драмы привлекли внимание Владимира Путина. Глава государства предложил провести опрос жителей и выяснить, нужен им храм в сквере или нет. С тех пор власти отказались от строительства храма в сквере у театра драмы, создали рабочую группу по организации опроса. Из этой группы уже вышли представители гражданского сообщества и социологи, обвинив оставшихся в группе депутатов и представителей епархии в саботаже. Многие наблюдатели вообще считают, что после отказа от стройки в сквере никакой опрос уже не нужен. Тем не менее, рабочая группа назначила опрос на 13 октября и оставила две площадки под храм на выбор горожан: здание старого приборостроительного завода и площадку за Макаровским мостом. Обе в центре, на берегу городского пруда. Сегодня гордума утвердит это решение. Фаворитом списка представляется завод, часть здания которого принадлежит инвестору застройки – УГМК.

Третья площадка, которую последней исключили из списка – большой пустырь на оживленном перекрестке улиц Белинского и Фурманова. Его исключили под предлогом, что часть пустыря отдана Федеральной службе безопасности под строительство жилья для сотрдуников.