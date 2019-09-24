Свыше 350 человек эвакуированы с плавбазы у берегов курильского острова Итуруп

Там произошел пожар.

По предварительным данным, причиной случившегося могло стать возгорание тары в отсеке, где находятся канаты, веревки и ряд других видов промвооружения. По крайней мере, эту версию пожара на плавбазе «Петр Житников» сообщила компания-судовладелец «Дальморепродукт». По ее данным, огонь уничтожил кабель, ведущий в радиорубку, передает агентство «Интерфакс». В этот момент на плавбазе находилось свыше 400 человек. Эвакуация, по словам спасателей, осложнялась плохой погодой и сильным волнением ветра – из-за этого они не могли привлечь вертолет. Однако в результате погибших и пострадавших, по последним данным, нет. Пожар, как говорят в МЧС, ликвидирован. На плавбазе остались свыше 50 человек – они будут бороться с последствиями возгорания и обеспечивать буксировку судна. Остальных же, по данным администрации Южно-Курильска, разместят в общежитиях на Шикотане и Итурупе, передает агентство ТАСС.

После пожара на плавбазе «Петр Житников» свою проверку начала Дальневосточная транспортная прокуратура.