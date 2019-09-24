Европейский Союз готов возглавить борьбу с мировой климатической угрозой

Об этом на саммите ООН по климату заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, вместо прогнозируемых 40% ЕС ожидает к 30-му году сокращение выбросов парниковых газов на 45%.

Туск также напомнил, что Европа обеспечивает чуть менее половины государственного финансирования исследований в области климата во всем мире. Сейчас эти взносы превышают 20 миллиардов евро в год.

Более тридцати человек были арестованы в Вашингтоне по итогам протестной акции «останови работу Округа Колумбия», которую устроили протестующие против глобального потепления.

Акция протеста shut down dc (останови работу Округа Колумбия), направленная на то, чтобы заставить правительство США действовать в условиях глобального изменения климата, была приурочена к саммиту по теме климата в ООН, который открылся в понедельник. Протестующие перекрыли проезжие части на улицах, прилегающих к Белому Дому, несколько ключевых улиц в Даунтауне и на Капитолийском Холме в час пик. Сами они назвали свои действия эскалацией тактики с целью привлечения внимания к потеплению климата. Организаторы протеста утверждают, что им удалось перекрыть 22 локации в американской столице в понедельник — места выбирались по принципу близости расположения к «климатическим преступникам» — таким как нефтяные компании и лоббисты нефтегазовой отрасли. На один из перекрестков в двух кварталах от Белого Дома протестующие принесли парусную лодку и приковали себя к ней цепями. Автомобильное движение на пересечении 16-ой улицы и К St было остановлено на три часа, отпиливали активистов электрическими пилами. Четырех приковавших себя к лодке людей полиция арестовывать не стала, но по итогам протестов понедельник 32 человека были арестованы. В целом протесты были мирными — а полицейские следили за порядком, а не разгоняли протестантов.

По итогам акции против глобального изменения климата конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс пообещал внести закон, который обяжет протестующих платить за внеурочное время и другие издержки, которые несет полиция столицы. Любой, кто будет приговорен к административному или уголовному наказанию, обязан будет возместить издержки городу из своего кармана, заявил республиканец.