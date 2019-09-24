Глава Центризбиркома Элла Памфилова призывает судебную и правоохранительную систему «стать щитом от произвола, а не его источником».

В интервью Российской газете она, в частности, посетовала на бездействие силовых органов в ответ на сигналы ЦИКа о фальсификациях.

Памфилова также считает, что российское общество в последнее время стало опережать в своем развитии многие государственные институты.