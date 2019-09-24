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08:32, 24 сентября 2019

Власти Гонконга потратили почти миллион долларов на улучшение имиджа города на фоне продолжающихся протестных акций

Власти Гонконга потратили уже почти  миллион долларов на улучшение имиджа города на фоне продолжающихся протестных акций. В ведущих западных газетах опубликованы рекламные сообщения о том, что Гонконг остается безопасным и гостеприимным местом для бизнеса.

Как передает Reuters. администрация пыталась обратиться к восьми международным пиар-компаниям, однако все они ответили отказом. Массовые антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются уже около трех с половиной месяцев.



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