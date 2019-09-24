Власти Гонконга потратили почти миллион долларов на улучшение имиджа города на фоне продолжающихся протестных акций
Власти Гонконга потратили уже почти миллион долларов на улучшение имиджа города на фоне продолжающихся протестных акций. В ведущих западных газетах опубликованы рекламные сообщения о том, что Гонконг остается безопасным и гостеприимным местом для бизнеса.
Как передает Reuters. администрация пыталась обратиться к восьми международным пиар-компаниям, однако все они ответили отказом. Массовые антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются уже около трех с половиной месяцев.