Тверской суд Москвы должен рассмотреть иск председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой к прокуратуре
Ранее власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох. В Минкульт было направлено обращение с просьбой перевести его в разряд достопримечательности.
Проверки, установившие возможность перемены статуса, проводились с нарушениями, — говорила ранее Эмилия Слабунова.
Лидер партии «Яблоко» добавила, что отправляла запросы в прокуратуру, но ответы ведомства носили неточный и расплывчатый характер.