Два человека получили ранения в результате стрельбы в ходе голосования по кандидатуре премьер-министра в сенате Гаити

Два человека получили ранения в результате стрельбы в ходе голосования по кандидатуре нового премьер-министра в сенате Гаити. Пострадал, в частности, фотограф агентства «Ассошиэйтед пресс».

Стрельбу открыл один из сенаторов. Он позже заявил, что защищался от нескольких демонстрантов, которые ворвались в здание парламента.

На Гаити уже полгода не могут утвердить главу правительства. В начале сентября заседание было сорвано после того, как представители оппозиции ворвалась в зал. Они выражали недовольство ростом инфляции и коррумпированностью чиновников.