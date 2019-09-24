Сборная России по регби сегодня сыграет с командой Самоа на Кубке мира
Турнир проходит в Японии. Сборная Самоа располагается в мировом рейтинге на 16-м месте, команда России – на 20-й строчке.
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Турнир проходит в Японии. Сборная Самоа располагается в мировом рейтинге на 16-м месте, команда России – на 20-й строчке.
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