Итальянский парламент должен рассмотреть сегодня законопроект о легализации эвтаназии

На эту тему в обществе спорили много лет.

У депутатов есть сразу три разных проекта о разрешении добровольного ухода из жизни для граждан Италии. Рассмотреть хотя бы одну из этих инициатив год назад депутатов обязал Конституционный суд. Там постановили, что людей нельзя преследовать за помощь в совершении эватаназии тяжело больным людям.

Сегодня последний день того срока, который судьи выделили парламенту. Этот скандальный вопрос постоянно откладывали, причем политики ведут себя так с 2009-ого года.

За это время в обществе не смогли прийти к какому-либо консенсусу по этой вопросу.. Против эвтаназии всегда выступала католическая церковь. Её нынешний глава, папа Франциск, неоднократно подчеркивал, что даже если человек сам хочет умереть, содействовать этому нельзя ни в коем случае.

В Европе сейчас есть только четыре страны, которые официально узаконили эвтаназию. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швейцария.