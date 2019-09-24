Бывший глава Серпуховского района Московской области Шестун обратился в КС из-за недопуска на выборы летом 2018 года

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун обратился в Конституционный суд из-за недопуска на выборы летом прошлого года. Сотрудники колоний и другие инстанции чинили препятствия для выдвижения на выборы вопреки закону. Об этом «Эху Москвы» рассказала супруга Александра Шестуна Юлия.

Жалобу готовили самые компетентные специалисты по конституционному праву, отметила Юлия Шестун.