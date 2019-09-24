Глава Центризбиркома пожаловалась на бездействие СК, прокуратуры и МВД при сигналах о нарушениях на выборах

Элла Памфилова уверяет, что в то время, когда ЦИК убежден в фальсификациях, комиссия получает ответ, что ничего не обнаружено. Об этом глава Центризбиркома рассказала в интервью «Российской газете». По ее словам, ЦИК «мечет громы и молнии», а фальсификаторы уверены, что им все сойдет с рук. В качестве примера бездействия Памфилова привела, в частности, муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, где, как считает глава Центризбиркома, кампания прошла с массовыми нарушениями. По ее мнению, там царил «муниципально-электоральный бандитизм». Однако, отметила Памфилова, реакции от правоохранительных органов Санкт-Петербурга до сих пор нет. В то же время в Москве, добавила глава ЦИКа, на комиссию шло давление от тех, кто требовал допустить незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По мнению Памфиловой, оппозиция хотела, чтобы ее допустили без проверок подписей и других документов.

На выборах в Мосгордуму были не зарегистрированы около 60 кандидатов. Основанием в комиссиях называли брак в подписях. При этом ряд кандидатов говорили, что могут подтвердить подлинность значительной части из них. Однако жалобы в ЦИК ни к чему не привели.